Елена Кравец раскрыла, как училась пародировать Олега Винника

Актриса сказала, что полтора часа смотрела один из концертов певца.

Елена Кравец Скриншот видео с tsn.ua

Актриса студии "Квартал 95"заявила, что для перевоплощения в юмористическом шоу "Лига смеха" втщательно пересматривала его концерты.

Об этом артистка рассказала "Светской жизни", пишет ТСН.

По словам собеседницы, с выступлений исполнителя для пародии она "пыталась снять какую-то артикуляцию, манеру поведения на сцене".

"Полтора часа смотрела один концерт, два часа — второй", — рассказала Кравец.

Напомним, в конце сентября Елена Кравец выложила в Instagram фотографии своих подросших двойняшек — Кати и Вани (сейчас детям чуть более года, актриса родила их 15 августа 2016 года).

Видео: ТСН