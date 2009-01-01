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Елена Кравец раскрыла, как училась пародировать Олега Винника

Сегодня, 13:59

Актриса сказала, что полтора часа смотрела один из концертов певца.

Кравец
Елена Кравец Скриншот видео с tsn.ua
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец заявила, что для перевоплощения в юмористическом шоу "Лига смеха" в Олега Винника тщательно пересматривала его концерты.

Об этом артистка рассказала "Светской жизни", пишет ТСН.

По словам собеседницы, с выступлений исполнителя для пародии она "пыталась снять какую-то артикуляцию, манеру поведения на сцене".

"Полтора часа смотрела один концерт, два часа — второй", — рассказала Кравец.

Напомним, в конце сентября Елена Кравец выложила в Instagram фотографии своих подросших двойняшек — Кати и Вани (сейчас детям чуть более года, актриса родила их 15 августа 2016 года).

Видео: ТСН

Теги:  
Кравец, Винник, пародия, Лига смеха
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