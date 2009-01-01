Елена Кравец раскрыла, как училась пародировать Олега Винника

Актриса сказала, что полтора часа смотрела один из концертов певца.
Об этом артистка рассказала "Светской жизни", пишет ТСН.
По словам собеседницы, с выступлений исполнителя для пародии она "пыталась снять какую-то артикуляцию, манеру поведения на сцене".
"Полтора часа смотрела один концерт, два часа — второй", — рассказала Кравец.
Напомним, в конце сентября Елена Кравец выложила в Instagram фотографии своих подросших двойняшек — Кати и Вани (сейчас детям чуть более года, актриса родила их 15 августа 2016 года).
Видео: ТСН