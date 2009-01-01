Елена Яковлева уверяет, что не знала украинские законы о лицах, незаконно посетивших Крым

Она посещала оккупированный Крым в 2015–2016 году.
Об этом она рассказала в комментарии РБК.
"Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове", — рассказала актриса.
По словам Яковлевой, причиной отказа въезда в страну стало то, что она посещала Крым в 2015–2016 году.
На аргументацию украинских пограничников, что въезд запрещен в связи с посещением Крыма, она сказала: "Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало все запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню".
Как вчера стало известно, российскую актрису и всю ее труппу спектакля "Территория любви" выдворили из Украины, когда они приехали в Харьков. Также сообщалось, что для Яковлевой закрыта возможность въезда в нашу страну на три года.
России аннексировала Крым в 2014 году. Согласно законодательству Украины, для посещения Крыма необходимо получить разрешение властей и въехать на полуостров со стороны Украины.
Напомним, дрессировщик Юрий Куклачев теперь запрещен в Украине.