Елена Яковлева уверяет, что не знала украинские законы о лицах, незаконно посетивших Крым

Она посещала оккупированный Крым в 2015–2016 году.

Елена Яковлева Instagram

Народная артистка России Елена Яковлева заявила, что не знала о запрете в украинском законодательстве на въезд в страну лиц, незаконно побывавших в оккупированном Крыму.

Об этом она рассказала в комментарии РБК.

"Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове", — рассказала актриса.

По словам Яковлевой, причиной отказа въезда в страну стало то, что она посещала Крым в 2015–2016 году.

На аргументацию украинских пограничников, что въезд запрещен в связи с посещением Крыма, она сказала: "Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало все запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню".

Как вчера стало известно, российскую актрису и всю ее труппу спектакля "Территория любви" выдворили из Украины, когда они приехали в Харьков. Также сообщалось, что для Яковлевой закрыта возможность въезда в нашу страну на три года.

России аннексировала Крым в 2014 году. Согласно законодательству Украины, для посещения Крыма необходимо получить разрешение властей и въехать на полуостров со стороны Украины.

Напомним, дрессировщик Юрий Куклачев теперь запрещен в Украине.