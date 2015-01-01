Елизавета II наградит Викторию Бекхэм Орденом Британской империи

42-летняя Бекхэм получит его за заслуги в модной индустрии и благотворительности.

Виктория Бекхэм Instagram

Дизайнер и певица Виктория Бекхэм готовится получить Превосходнейший орден Британской империи.

Об этом пишет Daily Mail.

Ее Высочество королева Елизавета II подготовила для 42-летней Виктории Бекхэм сюрприз за ее заслуги в модной индустрии и благотворительности.

Из рук 90-летней королевы Англии Виктория получит Превосходнейший орден Британской империи.

Ранее стало известно, что Елизавета II включила имя Бекхэм в праздничный список тех, кому в скором времени будет вручен орден.

Кстати, Виктория удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма.

Не успев получить в руки Орден, Вики успела нарушить протокол. О попадании своих имен в заветный список номинанты узнают заранее, но вместе с тем обязаны держать эту информацию в строжайшем секрете. Но Виктория не сдержалась и рассказала близким и друзьям.

Напомним, "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч получил награду от Елизаветы ІІ.