Элтон заплакал и отвернулся от публики.

Элтон Джон и Джордж Майкл Instagram

Во время своих праздничных концертов в Лас-Вегасе Элтон Джон расплакался на одном из концертов во время посвящения своему умершему другу Джорджу Майклу.

Об этом пишет Daily Mail.

Элтон Джон исполнял их совместный с Майклом хит Don't Let the Sun Go Down on Me и не смог сдержать подступившие слезы. "Я хотел бы только, чтобы Джордж был здесь, чтобы спеть это со мной", — сказал Элтон. Элтон заплакал и отвернулся от публики, пока зрители стоя аплодировали музыканту. После этого певца успокоил его коллега и концерт был продолжился.

Напомним, Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью.