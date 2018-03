Элтон Джон обматерил фанатов и в ярости ушел со сцены, видео

Артисту не понравилась настойчивость яростного поклонника.

Певец не выдержал большого скопления людей вокруг него Фото: Reuters

Знаменитый британский певец Элтон Джон во время концерта в Лас-Вегасе обматерил фаната, и в бешенстве удалился со сцены.

Инцидент произошел во время исполнения хита Джона "Saturday Night's Alright For Fighting". 70-летний артист известен тем, что во время своих легендарных концертов он приглашает поклонников к себе на сцену, и в этот раз к нему вышло много фанатов.

Однако один очень настойчивый поклонник слишком близко подошел к артисту, громко пел и пытался сбить с толку Джона. Дальше фанат даже попытался сыграть с ним на пианино одновременно.

В перерыве между куплетами песни Элтон выкрикнул нецензурное выражение в адрес мужчины, но не в микрофон. Момент, когда певец кричит "f**k off" (с англ. "от**бись") можно заметить на видео на третьей секунде.

Артист пытался угомонить фанатов, но его попытки были тщетны, и со словами "You f**ked it up!" (с англ. "ты все испортил") он покинул сцену.

Напомним, Элтон Джон объявил, что прекращает гастролировать, и отправится в прощальный мировой тур.

