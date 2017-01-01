Элтон Джон объяснил, почему решил завершить карьеру

Музыкант сказал, что отправится в прощальный мировой тур.
Перед уходом со сцены исполнитель отравится в прощальный мировой тур, рассказала он на пресс-конференции в американском Нью-Йорке, пишет Reuters.
По данным агентства, гастроли начнутся в сентябре 2018 года и продлятся до 2012-го. "Это будет прекрасный способ поблагодарить людей", — считает музыкант.
Напомним, Элтон Джон и Дэвид Ферниш 21 декабря 2014 года расписались и сыграли свадьбу, у пары есть двое сыновей — Захарий Джексон Левон и Элайджа Джозеф Даниэль. Ранее западные СМИ писали, что певец прекращает гастролировать после почти 50 лет разъездов.