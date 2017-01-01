Элтон Джон объяснил, почему решил завершить карьеру

Музыкант сказал, что отправится в прощальный мировой тур.

Элтон Джон анонсировал прощальный мировой тур Reuters

Известный британский певец и музыкант — 70-летний Элтон Джон — объявил о завершении карьеры, артист заявил, что его приоритеты изменились, после того, как он со своим мужем канадским режиссером Дэвидом Фернишем стал отцом двух детей.

Перед уходом со сцены исполнитель отравится в прощальный мировой тур, рассказала он на пресс-конференции в американском Нью-Йорке, пишет Reuters.

По данным агентства, гастроли начнутся в сентябре 2018 года и продлятся до 2012-го. "Это будет прекрасный способ поблагодарить людей", — считает музыкант.

Напомним, Элтон Джон и Дэвид Ферниш 21 декабря 2014 года расписались и сыграли свадьбу, у пары есть двое сыновей — Захарий Джексон Левон и Элайджа Джозеф Даниэль. Ранее западные СМИ писали, что певец прекращает гастролировать после почти 50 лет разъездов.