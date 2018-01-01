Элтон Джон приглашения на свадьбу принца Гарри и Маркл не получил, но песню им споет

В предыдущий раз певец пел для королевской семьи на похоронах принцессы Дианы.
В предыдущий раз певец принимал участие в королевской церемонии 21 год назад. И это было грустное событие – похороны принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, пишет издание Dailymail.
Как известно, Элтон Джон был близким другом принцессы, а сегодня поддерживает отношения с принцами Гарри и Уильямом.
Стоит добавить, что прошлым летом Элтон провел время с принцем Гарри на Сицилии. По словам певца, принц Гарри ему рассказывал, что он очень влюблен в Меган.
Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила в Twitter, что музыкальное сопровождение королевской свадьбы обеспечит сводный инструментальный состав из:
Дирижером станет музыкальный руководитель церковных коллективов Джеймс Вивиан.
Помимо оркестра на церемонии гости услышат хор часовни Святого Георгия, который состоит из 23 мальчиков-хористов и 12 взрослых, хор Королевства под руководством дирижера Карен Гибсон, а также ансамбль государственных трубачей.
Среди приглашенных солистов значатся такие музыканты, как сопрано Элин Манахан, 19-летний виолончелист Шека Канне-Мейсон (победитель конкурса BBC Young Musician 2016) и трубач Дэвид Блэкэддер.
Напомним, отец Меган Маркл отказался приехать на свадьбу дочери. Причиной стал скандал из-за постановочных фото.
Читайте наши новости в Facebook