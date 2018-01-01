Элтон Джон приглашения на свадьбу принца Гарри и Маркл не получил, но песню им споет

В предыдущий раз певец пел для королевской семьи на похоронах принцессы Дианы.

Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters

Культовый певец сэр Элтон Джон не получил приглашения в качестве гостя на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая намечена на 19 мая . Однако на церемонии свадьбы Джон сыграет.

В предыдущий раз певец принимал участие в королевской церемонии 21 год назад. И это было грустное событие – похороны принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, пишет издание Dailymail.

Как известно, Элтон Джон был близким другом принцессы, а сегодня поддерживает отношения с принцами Гарри и Уильямом.

Стоит добавить, что прошлым летом Элтон провел время с принцем Гарри на Сицилии. По словам певца, принц Гарри ему рассказывал, что он очень влюблен в Меган.

Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила в Twitter, что музыкальное сопровождение королевской свадьбы обеспечит сводный инструментальный состав из:

музыкантов оркестра под руководством Кристофера Уорррен-Грина,

Национального оркестра BBC из Уэльса,

Английского камерного оркестра и филармонии.

Дирижером станет музыкальный руководитель церковных коллективов Джеймс Вивиан.

Помимо оркестра на церемонии гости услышат хор часовни Святого Георгия, который состоит из 23 мальчиков-хористов и 12 взрослых, хор Королевства под руководством дирижера Карен Гибсон, а также ансамбль государственных трубачей.

Среди приглашенных солистов значатся такие музыканты, как сопрано Элин Манахан, 19-летний виолончелист Шека Канне-Мейсон (победитель конкурса BBC Young Musician 2016) и трубач Дэвид Блэкэддер.

Напомним, отец Меган Маркл отказался приехать на свадьбу дочери. Причиной стал скандал из-за постановочных фото.

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