Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга Джорджа Майкла

Долго время артисты находились в соре и только в 2011 году они помирились.

Элтон Джон и Джордж Майкл Instagram

Об этом он написал в Instagram.

Музыкант выразил соболезнования его семье.

Стоит отметить, что долго время артисты находились в соре и только в 2011 году они помирились и стали нормально общаться.

"Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга — самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами", — написал Элтон Джон.

Напомним, вчера скончался известный певец Джордж Майкл. Артист ушел из жизни в возрасте 53 лет. На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.