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Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга Джорджа Майкла

Сегодня, 10:37

Долго время артисты находились в соре и только в 2011 году они помирились.

Элтон Джон и Джордж Майкл
Элтон Джон и Джордж Майкл Instagram
Британский певец Элтон Джон прокомментировал смерть своего друга, известного певца Джорджа Майкла.

Об этом он написал в Instagram.

Музыкант выразил соболезнования его семье.

Стоит отметить, что долго время артисты находились в соре и только в 2011 году они помирились и стали нормально общаться.

"Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга — самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами", — написал Элтон Джон.

Напомним, вчера скончался известный певец Джордж Майкл. Артист ушел из жизни в возрасте 53 лет. На данный момент причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, "подозрительных обстоятельств" нет.

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Элтон Джон, смерть, Джордж Майкл
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