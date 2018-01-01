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Эмигрант Мухарский приехал в Киев с презентацией новой книги: фото

Сегодня, 19:21

Артист подчеркнул, что приехал в украинскую столицу ненадолго.

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Мухарский привез в Киев свою книгу Фото: Facebook/Антин Мухарский
Скандально известный шоумен Антин Мухарский, который из-за проблем с экс-супругой Снежаной Егоровой попросил политического убежища в Европе, приехал в Киев на "Книжный Арсенал" со своей новой книгой.

"Я в Киеве. Ненадолго. Друзья, кто хочет увидеться, приобрести мои книги или диски с автографом, познакомиться лично, сфотографироваться или просто пожать руку, поговорить на разные темы, жду вас на "Книжном Арсенале" на стенде издательства "Люта справа"", - написал он в Facebook.

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Фото: Facebook/Антин Мухарский

Как ранее сообщалось, Мухарский публично высказывал свои мысли о суициде. Он заявлял, что из него нарочно делают "злостного алиментщика".

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Теги:  
Антин Мухарский, книга, Книжный Арсенал
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