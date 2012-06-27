Эмма Стоун собралась замуж за экс-бойфренда — СМИ

Звезды начали встречаться больше четырех лет назад.
Об этом передает Radar Online.
По информации западных СМИ, влюбленные собираются сыграть свадьбу.
"Эндрю и Эмма действительно снова вместе, но не торопятся афишировать на публике возобновление своих отношений. Они планируют пожениться в самое ближайшее время", — сообщили инсайдеры изданию.
Кроме того, в одном из недавних интервью 33-летний Гарфилд признался в чувствах к 28-летней Стоун.
"Я ее обожал, обожаю и всегда буду обожать", — заявил Эндрю. Звезды начали встречаться больше четырех лет назад, но весной прошлого года в их отношениях наметился кризис.
Напомним, сестра Кейт Миддлтон определилась с датой свадьбы.