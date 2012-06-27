Эмма Стоун собралась замуж за экс-бойфренда — СМИ

Звезды начали встречаться больше четырех лет назад.

Эмма Стоун Instagram

Актриса Эмма Стоун возобновила отношения со своим бывшим бойфрендом Эндрю Гарфилдом.

Об этом передает Radar Online.

По информации западных СМИ, влюбленные собираются сыграть свадьбу.

"Эндрю и Эмма действительно снова вместе, но не торопятся афишировать на публике возобновление своих отношений. Они планируют пожениться в самое ближайшее время", — сообщили инсайдеры изданию.

Эмма Стоун и Эндрю Гарфильд Instagram

Кроме того, в одном из недавних интервью 33-летний Гарфилд признался в чувствах к 28-летней Стоун.

"Я ее обожал, обожаю и всегда буду обожать", — заявил Эндрю. Звезды начали встречаться больше четырех лет назад, но весной прошлого года в их отношениях наметился кризис.

Напомним, сестра Кейт Миддлтон определилась с датой свадьбы.