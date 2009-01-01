Эмма Уотсон может получить до 15 млн долларов за роль в "Красавице и чудовище"

Вполне вероятно, что сборы фильма могут превысить миллиард долларов.

Эмма Уотсон Instagram

Пока фильм "Красавица и чудовище" зарабатывает свои первые десятки миллионов долларов в прокате, постепенно увеличивается гонорар Эммы Уотсон.

Об этом пишет kinoafisha.

Стало известно, что за роль в диснеевской сказке актриса получит 3 миллиона долларов плюс бонусы, которые напрямую зависят от кассовых сборов фильма.

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Суммарный гонорар Эммы Уотсон за роль в "Красавице и чудовище" может вырасти до 15 миллионов долларов — в том случае, если фильму удастся повторить кассовые сборы еще одной диснеевской сказки, "Малефисента" с Анджелиной Джоли, которая в свое время заработала в прокате 759 млн. долларов.

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Впрочем, учитывая практически рекордный старт "Красавицы и чудовища" в прокате (только за пятницу фильм собрал 60 миллионов долларов), вполне вероятно, что сборы фильма могут превысить миллиард долларов — и, соответственно, гонорар Эммы Уотсон тоже вырастет.

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Напомним, Адель зарабатывает свыше 600 тыс. долларов за концерт.