Эмма Уотсон собирается сделать предложение своему бойфренду

По словам Уотсон, они с Уильямом много раз обсуждали вопрос замужества.

Эмма Уотсон Instagram

Актриса Эмма Уотсон уже давно выступает за гендерное равноправие, поэтому не считает, что первый шаг в вопросе брака должен непременно делать мужчина.

Западные таблоиды пишут, что Уотсон собирается сама сделать предложение своему бойфренду, сообщает popcornnews.

Актриса считает, что дожидаться предложения руки и сердца от мужчины — это пережиток старых времен и вообще унизительно. Чтобы не идти на поводу у этих "средневековых традиций", Эмма готова сама сделать предложение Уильяму Найту.

По словам Уотсон, они с Уильямом много раз обсуждали вопрос замужества, и избранник девушки совсем не против, что именно она будет проявлять инициативу. Своим примером звезда "поттерианы" хочет вдохновить девушек по всему миру перестать жить в угоду стереотипам и стать более эмансипированными. Эмма признавалась, что уже готова к семейной жизни, и ее очень радует то, что Найти не является публичным человеком, так как сама она уже устала от бесконечного внимания папарацци к ее персоне.

Напомним, фильм "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон вошел в топ-10 самых кассовых фильмов в истории.