Эмма Уотсон стала "Женщиной года"

По словам артистки, она не уверена, что заслуживает такой награды.

Эмма Уотсон Reuters

Британская актриса Эмма Уотсон получила премию "Женщина года", которую ей присудил журнал Elle.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на Metro.

По данным издания, Уотсон удостоена награды за свой актерский талант, а также за участие в борьбе за гендерное равенство, ведь актриса — посол доброй воли структуры ООН по расширению прав и возможностей женщин, "ООН-женщины".

Примечательно, что во время вручения премии, Уотсон сказала: "Это не тот год, когда мы позволим себе молчать. Это год, когда женские голоса будут услышаны".

По словам артистки, она не уверена, что заслуживает такой награды. "Но я приму ее. Это такая честь", — добавила она.

Напомним, Дженнифер Энистон признана самой красивой женщиной в мире.