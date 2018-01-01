Энрике Иглесиас похвастался снимком со своими детьми

Фото, опубликованное исполнителем в соцсети, собрало сотни тысяч лайков.

Энрике Иглесиас позировал со своими детьми instagram.com/enriqueiglesias

Испанский певец Энрике Иглесиас выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен со своими детьми от гражданской жены — российской теннисистки Анны Курниковой.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 630 тысяч лайков.

Артист и малыши были сфотографированы со спины, сидящими на диване во время просмотра футбольного матча.

Энрике Иглесиас позировал со своими детьми instagram.com/enriqueiglesias

Ранее СМИ узнали, что 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила от Энрике Иглесиаса близнецов. Пара вместе с 2001-го. Еще в 2011-м во время концерта в России исполнитель представил ее зрителям как свою жену, но позже признался, что просто "увлекся моментом", а официально брак не был заключен.

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