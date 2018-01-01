Эротическая комедия за миллион гривен: в Украине снимут фильм по роману известной писательницы

Короткометражная лента стала одной из победителей десятого конкурсного отбора Госкино.

Короткометражная лента стала одной из победителей десятого конкурсного отбора Госкино Go Work

Во Львове началось кинопроизводство короткометражного фильма "Пор'ядна львівська пані" (авторская орфография).

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Кристи Фильм" контракт о предоставлении кинопроекту финансовой господдержки на сумму 995 тысяч гривен, что и составляет общую стоимость производства ленты, сообщает пресс-служба Госкино.

"Кинопроект "Пор'ядна львівська пані" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино. Короткометражный игровой фильм Натальи Пасеницкой – это эротическая комедия по мотивам одноименной книги известной украинской писательницы Любы Клименко. Автор сценария ленты - Марина Медникова, продюсер - Юрий Минзянов", - говорится в сообщении.

По сюжету киноленты, Пенелопа - современная интеллигентная женщина, - живет во Львове и работает в архиве. Она живет по привычной схеме "семья - работа". Но все меняется, когда в архив приезжает в командировку молодой доктор наук Дмитрий Остромирский. Встреча героев приводит к безумным страстям и безумным поступкам.

По словам продюсера фильма Юрия Минзянова, самый главный месседж фильма - не надо жить не своей жизнью, не надо бояться перемен, не надо бояться встретить искреннее и нежное чувство любви, которое меняет всю жизнь, потому что люди должны приносить удовольствие и счастье друг другу.

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