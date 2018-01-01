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Эротические чулки и нижнее белье: жена Ступки порадовала поклонников откровенным фото

Сегодня, 05:34

Телеведущая похвасталась фигурой.

Логунова
Телеведущая порадовала поклонников пикантным фото polinalogunova/instagram
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в комплекте черного нижнего белья, которое выгодно подчеркивает шикарную фигуру Логуновой.

В подписи к фотографии Логунова рассказала о своей системе похудения и пригласила всех желающих воспользоваться ее программой.

Подписчики телеведущей не остались равнодушными к такому фото, и назвали ее красоткой.

"Начала с киберспорта и такого добилась, молодца", "Полина, ты безумно прекрасна!!", - написали подписчики. 

Логунова
Телеведущая порадовала поклонников пикантным фото polinalogunova/instagram

Ранее Полина Логунова  позировала только в эротических чулках.
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Полина Логунова, жена, Дмитрий Ступка, фото
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