Эротические чулки и нижнее белье: жена Ступки порадовала поклонников откровенным фото

Телеведущая похвасталась фигурой.
На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в комплекте черного нижнего белья, которое выгодно подчеркивает шикарную фигуру Логуновой.
В подписи к фотографии Логунова рассказала о своей системе похудения и пригласила всех желающих воспользоваться ее программой.
Подписчики телеведущей не остались равнодушными к такому фото, и назвали ее красоткой.
"Начала с киберспорта и такого добилась, молодца", "Полина, ты безумно прекрасна!!", - написали подписчики.
Ранее Полина Логунова позировала только в эротических чулках.