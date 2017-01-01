Эротический беспорядок: украинская топ-модель предстала перед камерой почти нагишом

Алина Байкова порадовала поклонников фото в трусиках.
Судя по подписи, снимок был сделан во время съемки Алины для мексикано-латиноамериканского Harper's Bazaar.
"Вам не кажется, что эта комната выглядит слишком неубранной", - поинтересовалась у подписчиков Байкова.
Пользователи отмечают: модель поделилась лайфхаком "что делать, чтобы никто не обратил внимания на беспорядок".
"Никто не смог увидеть комнату", "Комната…Какая комната?"
Однако, кроме положительных комментариев, модель получила от интернет-пользователей советы поесть и "наприседать" себе немного попы. "Где попа?", "Ты конечно красивая, но где попа? Приседать надо".
Напомним, ранее Анна Седокова похвасталась фото в купальнике.