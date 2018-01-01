Эротический конфуз: американская певица случайно оголила интимную часть тела, фото

Исполнительница Холзи показала поклонникам неприкрытую область бикини.

Американская певица Холзи продемонстрировала отсутствие нижнего белья на гала-концерте благотворительного фонда amfAR. Когда звезда поднималась по ступенькам на красную дорожку, мужчина сзади наступил на подол ее платья.

Откровенный черный наряд с глубоким вырезом на ноге крепко держался на талии и груди певицы, однако присутствующие увидели интимные части тела артистки, пишет The Sun.

При этом 23-летняя Холзи невозмутимо продолжила позировать на камеру, чем и воспользовались папарацци, которые засняли неловкий момент.

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