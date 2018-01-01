Эротика, травмы и спиртное: Дорофеева рассказала о съемках клипа, видео

Подробности творческого процесса исполнительница рассказала в своем новом влоге.

Дорофеева поделилась подробностями съемок нового клипа instagram.com/nadyadorofeeva

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева приоткрыла кулисы съемок клипа на песню "Е, бой".

Подробности знаменитость рассказала в DoDo VLOG, который опубликовала в YouTube.

Певица рассказала, что съемки нового музыкального клипа группы проходили в Одессе. Работать коллектив начал в пять утра, когда на улице было девять градусов тепла, а Дорофеевой необходимо было сниматься практически обнаженной. Греться музыкантам приходилось коньяком.

Когда свою часть съемок выполнял второй вокалист группы Позитив, то с ним произошел крайне неприятный инцидент. Певец выполнял все тюки без дублера и серьезно травмировался в результате падения с мотоцикла.

"Вот такой форс-мажор у нас на площадке. Главное, что он здоров, он весь в травмах, царапинах", - прокомментировала инцидент Надя.

По словам исполнительницы, Позитив обработал раны и продолжил съемку в запланированном режиме.

Напомним, ранее Дорофеева рассказывала, что впервые снимается в полнометражном фильме. Ее коллегами по романтической комедии "Я, ты, он, она" стали актеры "95 Квартала" Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram