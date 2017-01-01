"Еще не порочная, милая". Анастасия Волочкова выложила в Сеть старое фото с любимым педагогом

На снимке балерину не узнать, считает один из интернет-пользователей.

Анастасия Волочкова показала фото со своей любимой преподавательницей instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть старую фотографию, на которой она запечатлена со своим любимым педагогом — артисткой балета Инной Зубковской.

Преподавательница была наставником балерины в Мариинском и в Большом театрах, говорится на странице Волочковой в Instagram.

"Сегодня (5 февраля — Ред.) день памяти моего любимого педагога в жизни... Прославленной русской балерины Инны Борисовны Зубковской... Она была мне и необыкновенно верным человеком во всех противодействиях, чинимых мне...", — подписала снимок артистка.

Ряд интернет-пользователей прокомментировали фото. "Здесь Настя еще не порочная, милая и душевная!!!", — отметила panteleevazoja. "Милашки обе", — написала margaritkinamargaritka. "Такая миленькая вы здесь))", — считает larisa.babicova. "Вечная память! Вас на фото не узнать!", — подчеркнула ilariya72.

Анастасия Волочкова показала фото со своей любимой преподавательницей instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова написала, что не перестанет "будоражить" своими шпагатами, поскольку они являются элементом ее профессии. По словам балерины, растяжка досталась ей "неимоверным трудом".