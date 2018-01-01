Еще не родила: к появлению ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма готовится вся страна

Малыш появится на свет в госпитале святой Марии.

Малыш пары появится на свет в госпитале святой Марии Фото: Reuters

Пока герцогиня Кембриджская готовится к родам под гипнозом , поклонники королевской семьи уже караулят под роддомом, где должен появиться на свет третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Именно в госпитале святой Марии появились на свет двое других детей пары - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Так что третьего ребенка Кейт решила рожать в этой же больнице. К слову, там заранее подготовили все необходимое для родов, и освободили парковочные места возле левого крыла, в котором и появится на свет наследник, говорится в "Сніданку з 1+1".

Однако о рождении ребенка Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в соцсетях не сразу сообщит о событии - все узнают об этом только через четыре часа после того, как Кейт родит.

Все связано не с предрассудками, а с тем, что родители желают провести как можно больше времени с ребенком без официальных заявлений и интервью.

Они так же поступили, когда родился их первенец Джордж 22 июня 2013 года. Он появился на свет в 16:24, и лишь в 20:30 информацию обнародовали. Правда, о рождении дочери Шарлотты весь мир узнал через два часа, как девочка появилась на свет.

Уильям как-то оговорился, что назовет ребенка Джеком или Джекки - в зависимости от пола. Кто будет - супруги до сих пор не признаются.

Сейчас Кейт Миддлтон находится в декретном отпуске. Ожидается, что младенец появится на свет в конце месяца.