Еще одна сестричка Кардашьян беременна — СМИ

Звезда реалити-шоу ожидает ребенка от 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.
Об этом сообщили различные источники западным изданиям, пишет Сплетник.
Звезда реалити-шоу ожидает ребенка от 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, с которым находится в отношениях год. В одном из своих недавних интервью Хлое намекала о скорой беременности.
"Конечно же, я хочу быть мамой. Я чувствую, что это скоро случится", — говорила Кардашьян.
В финале 13 сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) Хлое пошутила, что Тристан хочет создать свою баскетбольную команду из детей.
"Он хочет пятерых или шестерых детей от меня. Мы начнем с одного", — заявила одна из сестер Кардашьян.
Когда родятся девочки Ким и Кайли уже известно (в январе 2018 года), однако пол ребенка Хлое Кардашьян и срок беременности пока не сообщается.