Еще одна сестричка Кардашьян беременна — СМИ

Звезда реалити-шоу ожидает ребенка от 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.

Хлое Кардашьян Instagram

В клане Кардашьян-Дженнер ожидается тройное прибавление: Кайли находится на пятом месяце беременности ребенка Ким вынашивает суррогатная мать , беременной оказалась и Хлое.

Об этом сообщили различные источники западным изданиям, пишет Сплетник.

Звезда реалити-шоу ожидает ребенка от 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, с которым находится в отношениях год. В одном из своих недавних интервью Хлое намекала о скорой беременности.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) Чер 21, 2017 о 2:18 PDT

"Конечно же, я хочу быть мамой. Я чувствую, что это скоро случится", — говорила Кардашьян.

В финале 13 сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) Хлое пошутила, что Тристан хочет создать свою баскетбольную команду из детей.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) Сер 28, 2017 о 1:27 PDT

"Он хочет пятерых или шестерых детей от меня. Мы начнем с одного", — заявила одна из сестер Кардашьян.

Когда родятся девочки Ким и Кайли уже известно (в январе 2018 года), однако пол ребенка Хлое Кардашьян и срок беременности пока не сообщается.

