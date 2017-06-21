Сегодня, 11:11 RSS

Еще одна сестричка Кардашьян беременна — СМИ

Сегодня, 10:15

Звезда реалити-шоу ожидает ребенка от 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.

Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян Instagram
В клане Кардашьян-Дженнер ожидается тройное прибавление: Кайли находится на пятом месяце беременности, ребенка Ким вынашивает суррогатная мать, беременной оказалась и Хлое.

Об этом сообщили различные источники западным изданиям, пишет Сплетник.

Звезда реалити-шоу ожидает ребенка от 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, с которым находится в отношениях год. В одном из своих недавних интервью Хлое намекала о скорой беременности.

"Конечно же, я хочу быть мамой. Я чувствую, что это скоро случится", — говорила Кардашьян.

В финале 13 сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) Хлое пошутила, что Тристан хочет создать свою баскетбольную команду из детей.

"Он хочет пятерых или шестерых детей от меня. Мы начнем с одного", — заявила одна из сестер Кардашьян.

Когда родятся девочки Ким и Кайли уже известно (в январе 2018 года), однако пол ребенка Хлое Кардашьян и срок беременности пока не сообщается.

Напомним, сестра Кардашьян Хлое носит накладную попу.

Теги:  
Хлое Кардашьян, Ким Кардашьян, беременна
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...