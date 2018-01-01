"Если ты и я - это мы, понимаешь?" Зеленский потроллил Вакарчука в поздравлении с Днем Конституции: видео

Шоумен пошутил на тему слухов о вероятном участии знаменитостей в будущих выборах президента.
"Всех хочу поздравить с Днем Конституции Украины! И в этот день у меня только один вопрос: Слава, ну что ты так? Или нет? Потому что, если ты железно да, или точно нет, ну тогда и я", - подписал он видео в Instagram.
В словесном каламбуре Зеленский иронично предложил Вакарчуку участвовать в выборах президента вместе.
"А то все опять спрашивают, ну что я? А что я? Я же – понятно, что ты? Просто если ты и я – это мы, понимаешь? А если мы – то это все", - добавил Зеленский.
Видео монолога Владимира Зеленского можно посмотреть здесь.
Напомним, согласно данным соцопроса, шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук вошли в ТОП-5 рейтинга кандидатов на пост президента, при этом опередив президента Петра Порошенко.
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