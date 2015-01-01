Есть порох в пороховницах: 58-летняя Мадона позировала для глянца

Мадонна позировала в черном прозрачном нижнем белье
Певица позировала специально для юбилейного, 150-го, выпуска глянцевого журнала Harper's Bazaar.
Автором фотографий стал культовый дуэт фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци. На черно-белых снимках 58-летняя певица выглядит превосходно.
Мадонна позировала в черном прозрачном нижнем белье, ее голову прикрывала черная фата.
Снимки получились провокационными и дерзкими.
Напомним, Пенелопа Крус в прозрачном белье позировала для глянца.
видео Harper's BAZAAR