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Есть порох в пороховницах: 58-летняя Мадона позировала для глянца

Сегодня, 15:35
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Мадонна позировала в черном прозрачном нижнем белье

Мадонна
Певица Мадонна harpersbazaar.com
Американская поп-дива Мадонна снялась в откровенной фотосессии для глянца.

Певица позировала специально для юбилейного, 150-го, выпуска глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Автором фотографий стал культовый дуэт фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци. На черно-белых снимках 58-летняя певица выглядит превосходно.

Мадонна позировала в черном прозрачном нижнем белье, ее голову прикрывала черная фата.

Снимки получились провокационными и дерзкими.

Напомним, Пенелопа Крус в прозрачном белье позировала для глянца.

видео Harper's BAZAAR

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