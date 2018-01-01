"Есть риск похищения": стало известно, почему Седоковой запрещают видеться с дочерью

Экс-"ВИА Гра" около девяти месяцев видится с дочерью только под контролем надзирателей.

По словам певицы, она пыталась пойти на "мировую" instagram.com/annasedokova

Уже на протяжении около 9 месяцев украинская певица Анна Седокова и ее бывший муж Максим Чернявский воюют за право опеки над дочерью – 6-летней Моникой.

Согласно официальным документам из суда в Лос-Анджелесе, Чернявский добился того, что решение об опеке вынесено в его пользу, Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника, сообщает Super.ru.

Документы из суда в Лос-Анджелесе по делу Седоковой и Чернявского Фото: super.ru/a/anna_sedokova_sud_monica

Документы из суда в Лос-Анджелесе по делу Седоковой и Чернявского Фото: super.ru/a/anna_sedokova_sud_monica

Кроме того, поскольку Моника является гражданкой США, а Седокова – нет, суд установил, что, раз у певицы нет достаточных связей в Калифорнии, а также имеет родственные и эмоциональные связи с другой страной, она может похитить ребенка.

Документы из суда в Лос-Анджелесе по делу Седоковой и Чернявского Фото: super.ru/a/anna_sedokova_sud_monica

Документы из суда в Лос-Анджелесе по делу Седоковой и Чернявского Фото: super.ru/a/anna_sedokova_sud_monica

Именно поэтому девочка уже около 9 месяцев не покидает Лос-Анджелес. В добавок к этому, Чернявский требует от Анны отказаться от материнских прав и выплачивать ему алименты.

По словам Седоковой, она не собирается отступать, и будет бороться аз право опеки над дочерью. Теперь бывших супругов ждет следующая ступень в американском суде — переход к процедуре Evaluation, которая подразумевает многочисленные обследования у психологов не только со стороны родителей, но и со стороны ребенка. Этот процесс может затянуться до восьми месяцев.

Документы из суда в Лос-Анджелесе по делу Седоковой и Чернявского Фото: super.ru/a/anna_sedokova_sud_monica

Документы из суда в Лос-Анджелесе по делу Седоковой и Чернявского Фото: super.ru/a/anna_sedokova_sud_monica

Напомним, что Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин — 13-летнюю дочь Алину от первого брака с ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, 6-летнюю Монику от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским, а также годовалого сына Гектора, отцом которого является российский бизнесмен Артем Комаров, с которым певица рассталась вскоре после родов.

Дети Седоковой: Гектор, Алина, и Моника instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова вызвала фурор в Сети снимком ягодиц.

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