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"Эстетический кайф": Ирина Шейк снялась для глянца без макияжа и укладки

Сегодня, 12:36

Супермодель поделилась с поклонниками фото в естественном образе.

Ирина Шейк
Ирина Шейк порадовала подписчиков фото без макияжа irinashayk/instagram
Известная модель Ирина Шейк порадовала своих подписчиков фото без мейкапа.

На своей странице в Instagram она выложила фото с обложки для апрельского номера Vogue Germany - на нем модель позирует в очень естественном образе. 

"Без укладки, без макияжа – только я и @studio_jackson в студии", – подписала фото Ирина.

Подписчикам модели очень понравился такой естественный образ, они оставили немало комментариев с комплиментами.

"Очаровательная", "Эстетический кайф", "Какая же вы прекрасная", "Без макияжа очень красивая", - восхищались подписчики. 

Ранее Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой в облегающем боди.
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Ирина Шейк, модель, обложка, естественная
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