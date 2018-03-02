"Эстетический кайф": Ирина Шейк снялась для глянца без макияжа и укладки

Супермодель поделилась с поклонниками фото в естественном образе.

Ирина Шейк порадовала подписчиков фото без макияжа irinashayk/instagram

Известная модель Ирина Шейк порадовала своих подписчиков фото без мейкапа.

На своей странице в Instagram она выложила фото с обложки для апрельского номера Vogue Germany - на нем модель позирует в очень естественном образе.

"Без укладки, без макияжа – только я и @studio_jackson в студии", – подписала фото Ирина.

Подписчикам модели очень понравился такой естественный образ, они оставили немало комментариев с комплиментами.

"Очаровательная", "Эстетический кайф", "Какая же вы прекрасная", "Без макияжа очень красивая", - восхищались подписчики.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Мар 2, 2018 в 7:08 PST

Ранее Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой в облегающем боди.