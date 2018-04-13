"Эта песня очень личная и интимная": Настя Каменских представила новую украиноязычную композицию

Певица написала песню еще будучи в дуэте "Потап и Настя".
Аудио песни появилось на официальном YouTube канале певицы.
Впервые "Тримай" прозвучала на "Вечере премьер с Катериной Осадчей". Посвящена песня любви. Композицию Настя Каменских написала еще будучи в дуэте "Потап и Настя", а Алексей Потапенко выступил соавтором и создал к ней часть с рэпом.
"Эта песня очень личная и интимная и я долго не была готова выпустить ее. К тому же, я искала необычное звучание. Мне хотелось подчеркнуть ее слова оригинальной музыкой. Все удалось, и я очень рада, что давно написанная мною песня наконец-то увидела мир, и спасибо Потапу за помощь и крутой рэп к ней. Эта композиция написана под влиянием самых искренних и теплых чувств и надеюсь, вдохновит каждого ощутить то же самое. Любите и будьте любимы", - отметила артистка.
Ранее Настя Каменских призналась, что безумно влюблена и рассказала о личной жизни.