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"Это безумие или любовь?": фанат Бузовой сделал тату с ее изображением ради селфи с певицей

Сегодня, 16:16

Поклонник по имени Григорий сделал татуировку с ведущей на своем плече.

Ольга Бузова
Фанат сделал тату на руке с изображением Бузовой instagram.com/buzova86
На концерте в Красноярске российской певицы Ольги Бузовой ее фанат ошарашил певицу –Григорий Чистяков  набил на плече портрет исполнительницы и экс-участницы "Дома-2". 

В перерыве между песнями Григорий пробился к сцене, и показал артистке ее портрет. Такой "подарок" ошеломил Бузову. Видео и фото сам фанат поделился на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова, тату, фанат
Фанат сделал тату с изображением Бузовой instagram.com/chistiakov.grigorii

"Поверить не могу. Это безумие или любовь? Вы понимаете, что я на вас теперь на всю жизнь? Даже не знаю, как и реагировать…", - сказала певица.

Парень попросил у нее сделать селфи.

"Сделать тату ради селфи это, конечно, сильно", - призналась Бузова.

Ранее Ольгу Бузову в купальнике жестко потроллили в Сети.

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Теги:  
Ольга Бузова, фото, фанат, татуировка
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