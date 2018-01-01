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"Это будет хит!": Alekseev выпустил новую песню

Сегодня, 14:50

Певец после провала на Евровидении-2018 решил вплотную заняться творчеством.

Алексеев,Alekseev
Alekseev порадовал поклонников новой песней Скриншот видео с youtube.com
Украинский певец Никита Алексеев(псевдоним Alekseev), который представил в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2018" Беларусь, но не попал в финал, презентовал новую песню.

Трек под названием "Сберегу" опубликован на канале артиста в YouTube.

В комментариях поклонники артиста уже оценили композицию, назвав ее "очередным шедевром".

"Просто фантастически круто спел!", "Красавчик! Талант, что сказать", "Круто! Очередной шедевр", "Это будет хит!", "Урааа, я дождалась этого прекрасного момента и гениальной песни!!!! Это еще один шедевр, замечательный, чувственный", - писали юзеры.

Ранее  Alekseev прокомментировал провал на "Евровидении-2018".

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Теги:  
Никита Алексеев, Alekseev, песня
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