"Это было европейское выступление": певец MELOVIN устроил целое шоу на Нацотборе

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1 / 4 MELOVIN удивил членов жюри свои выступлением на Нацотборе-2018 (Скриншот: YouTube)

Артист снова попробовал свои силы на конкурсе.

Исполнитель MELOVIN (настоящее имя – Костя Бочаров) выступил во втором полуфинале Национального отбора-2018 с песней "Under The Ladder". На сцене артист устроил целое шоу в отличии от прошлогоднего выступления – световые спецэффекты, темный наряд и игра на рояле порадовали жюри.

Члены жюри высоко оценили выступление певца на Нацотборе-2018. Джамала отметила, что за год Бочаров очень вырос как артист: "Ты вырос, и как автор песен, для этого и нужен был этот год", - сказала член жюри.

Андрей Данилко также заметил рост MELOVIN: "Как ты вырос…это правда. Это было европейское выступление абсолютно".

Припев песни MELOVIN "Under The Ladder" Евгений Филатов назвал запоминающимся, мол, для Евровидения "это точное попадание".