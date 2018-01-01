"Это кто из них мама?": Вера Брежнева озадачила подписчиков семейным фото

Певица поделилась снимком с дочерями.

Певица поделилась новым фото instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, которая вызвала жаркие споры в комментариях.

На снимке, который исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует со своими дочерями 17-летней Соней и 8-летней Сарой. Они позировали на морском побережье и с улыбкой смотрели в камеру.

"Мои любимые", - подписала снимок Брежнева.

Одни подписчики отметили, что Соня выглядит старше матери – из-за платья-балахона она выглидт крупнее.

"Ой...кто мама?", "Это и кто из них мама?", "Слева это сестра или дочь ваша?", "Тот случай, когда не поймешь где мать, а где дочь", "Ничесе, доча маму переросла", - заметили подписчики.

Другие же обратили внимание на ноги певицы и Сони.

"Где вторая ножка у Сони?", "Них*я себе где ваша пятка остановилась....У вас 43 раздвижной? Наоми отдыхает...", "Дочь выше мамы? А где у дочери вторая нога?", "Ну и лапы", - писали юзеры.

Вера Брежнева с дочерями 17-летней Соней и 8-летней Сарой instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева похвасталась своим детским фото.

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