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"Это пивное пузо или пресс?": Анна Седокова ужаснула фанатов фото своего живота

Сегодня, 15:43

Певица решила показать свою фигуру.

Анна Седокова
Певица поделилась фото, которое вызвало неоднозначную реакцию фанатов instagram.com/annasedokova
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с фанатами снимком своей фигуры.

На своей странице в Instagram она  выложила фото, на котором позирует в зеркале в белом топе и джинсовых шортах. Фанаты смогли рассмотреть пресс артистки. Однако не всем понравилась физическая форма певицы.

"Это пивное пузо или пресс на животе не понятно?", "Икры большие…", "Ноги-трубы", "Раньше у нее фигура покруче была", "Не очень удачное фото", - раскритиковали фигуру подписчики.

Другие же наоборот восхитились животом Седоковой, напомнив, что она родила троих детей, и что восстановить фигуру после стольких беременностей очень сложно.

"Аня, вы стимул для многих мам", "Если это все спорт, то просто браво! А бывает и абдоминопластика...", "Ммм! Прям вкусная!", "Анна, вы просто бомба! Как можно с 3мя детьми обладать такой шикарной фигурой?", - расхвалили юзеры.

Анна Седокова
Седокова показала свой живот instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова похвасталась аппетитными ягодицами, и нарвалась на жесткую критику.

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Теги:  
Анна Седокова, фото, фигура, певица
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