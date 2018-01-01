"Это вообще законно?": Даша Астафьева похвасталась упругой попой

Певица поделилась новыми снимками с последней фотосессии.

Певица поделилась новыми фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками новыми жаркими фото.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в черном платье, которое лихо подняла, и засветила поклонникам аппетитные ягодицы и тонкую линию трусов.

Подписчики расхвалили снимок, назвав Астафьеву украинской Моникой Белуччи.

"Это вообще законно?", "Украинская Моника Беллуччи!", "По ножке видны Ваши старания на тренировках", "Любимая моя пантера ", "Даша, не перестаю вами восхищаться! Вы шикарная девушка!", - восхищались поклонники.

Астафьева позировала с оголенной попой instagram.com/da_astafieva

Певица показала соблазнительную фигуру instagram.com/da_astafieva

Ранее Дашу Астафьеву пристыдили за ошибку в фразе на украинском.

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