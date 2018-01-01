"Это временно". В США беременная супермодель "засветила" прелести в откровенной фотосессии

"Интересное положение" отнюдь не мешает девушке радовать своих фанатов.

В США 26-летняя известная модель Кейт Аптон, недавно объявившая о своей беременности от мужа, бейсболиста Джастина Верландера, поучаствовала в откровенной фотосессии для бренда Yamamay.

Девушка элегантно и соблазнительно позирует в изящном нижнем белье персикового цвета. Как отметили ее фанаты, "животик беременный совсем незаметен". Зато они "забросали" сотнями восхищенных комментариев ее грудь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аптон позировала на видео с обнаженным бюстом и упала во время съемки.

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