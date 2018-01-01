"Это все игра": Ани Лорак ответила на выпады хейтеров в соцсетях

Певица считает, что не стоит зацикливаться на злостных комментариях.

Ани Лорак рассказала о своем отношении к хейтерам instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак рассказала, как относится к негативным высказываниям в свою сторону от подписчиков в Сети.

Певица в интервью порталу Maincream отметила, что злостные комментарии - не что иное, как игра.

"А это все игра. Под одним и тем же снимком мне могут написать "какая ты красавица" и "о Боже, что ты с собой сделала". И те, и другие люди ко мне неравнодушны", - отметила Лорак.

По словам артистки, она благодарна как комментаторам, которые оставляют положительные отзывы, так и хейтерам.

"Выходит, что они меня популяризируют, а я могу продолжать заниматься любимым делом. То, что я вызываю у них разные чувства, - прекрасно само по себе. На самом деле я люблю всех людей. Зачем обижаться и тратить свою жизнь на злость? Ведь мой жизненный ресурс не бесконечен. Никогда не позволяйте другим разрушить вашу внутреннюю матрицу", - добавила артистка.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за исполнение под "фанеру".

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