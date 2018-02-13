"Это все неестественное": Ким Кардашьян разозлила поклонников пикантным селфи

37-летняя звезда реалити-шоу показала сексуальный образ.

Ким Кардашьян выложила откровенное селфи. kimkardashian/instagram

Светская львица Ким Кардашьян продолжает радовать поклонников откровенными фото. На этот раз звезда опубликовала селфи в зеркале, на котором она позирует в черном нижнем белье, с белокурыми волосами и с широким бриллиантовым чокером на шее. Такой дерзкий образ Кардашьян дополнила ярким макияжем.

"Забыла опубликовать это вчера", - подписала фото Ким.

Подписчики в комментариях заподозрили Кардашьян в использовании фото редактора для коррекции своей фигуры и походам к хирургам.

"Спасибо фотошопу", "Обожаю пластическую хирургию", "Это все, что она делает? Выкладывает фото в стиле Плейбой? Ее дети должны гордиться ею", "У тебя красивое тело, но я не верю, что это все естественное".

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 13, 2018 в 6:06 PST

Напомним, недавно Ким рассекретила параметры своей фигуры.