"Это ж бл*ть чудовище какое-то": в Сети жестко отреагировали на любовницу мужа Ани Лорак

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1 / 5 Яна Беляева после сообщений в СМИ закрыла свой инстаграм, однако позже позволила поклонникам певицы комментировать фото (Instagram)

Поклонники артистки удивились, как можно было променять ее на Беляеву.

Поклонники украинской артистки Ани Лорак резко ополчились против любовницы ее мужа Мурата Налчаджиоглу Яны Беляевой.

СМИ разузнали, что девушка, с которой Мурат развлекался в киевском караоке-баре, является выпускницей Академии адвокатуры Украины, а сейчас она занимается продажей брендовых вещей через Instagram.

Фанаты Лорак нашли ее страницу, и на Беляеву обрушился шквал критики, большинство поклонников не подбирали слов: одни жестко "прошлись" по внешности девушки.

"Еб*ть, я думала она красотка, а это ж бл*ть чудовище какое-то", "Мда, внешность серая, так себе", "Вторая Диана Шурыгина, честное слово", - возмущались юзеры.

Другие посчитали, что Беляева использует эту ситуацию для того, чтобы пропиарить свой магазин одежды – ведь изначально она закрыла свою страницу от злостных комментаторов, но теперь позволяет им высказывать свое мнение. К слову, среди множества жестких высказываний, можно найти и тех, кто заинтересовался товаром Беляевой.

"Пропиариться за счет этой истории", "Совсем счастья в жизни нет? Торговала бы своими шмотками дальше, чем лезть к женатым мужикам и рушить отношения", "Пропиариться решила", - посчитали подписчики.

Были и те, кто удивился, как Мурат смог променять Лорак на Беляеву.

"Шл*ха, как тебе не стыдно чужого мужа уводить?", "Променять такую красивую, самодостаточную, успешную, добрую и шикарную женщину на эту продавщицу...это каким долба*бом нужно быть", "Ох и собака сутулая. У типа по ходу что-то с глазами, такую дешевую телку по*бывать", "Променял певицу на продавщицу...", - критиковали юзеры.

Не постеснялись фанаты и дать советы Ани Лорак – они даже нашли замену Мурату.

"Заберите дочь и уходите. Если честно, у вас получится классная пара с Сергеем Лазаревым", "Пусть такой муженек идет нах*р. Бомж турецкий, из грязи в князи его Ани вытащила. А он скотина неблагодарная", "Брось Каролина своего козла турецкого, он близко тебя недостоин!", - советовали подписчики.

Отметим, что певица после новости об измене супруга Лорак не появлялась в соцсетях, и не комментировала эту ситуацию. Налчаджиоглу в свою очередь закрыл комментарии на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ранее в ночь на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же ушел после наступления полуночи.

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