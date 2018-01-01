"Этот дедуля уже занят". Ани Лорак похвасталась снимком с известным продюсером

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

Ани Лорак позировала с Константином Меладзе instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена с продюсером Константином Меладзе.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 66 тысяч лайков.

"Невероятный, душевный Константин Меладзе. Готовим красивую песню на творческий вечер Валерия Меладзе (певец — Ред.)", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Этот дедуля уже занят (Константин Меладзе женат на певице Вере Брежневой — Ред.)", — подчеркнул bandenis47.

"Ужас, на фоне Меладзе еще старее выглядит", — считает svetlanatsatsulina. "Люблю вас", — написала guzal_yusupovaa.

Ани Лорак позировала с Константином Меладзе instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрием Песковым. Посмотреть снимок можно здесь.

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