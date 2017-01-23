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Эвелина Бледанс призналась, что увеличила грудь

Сегодня, 11:06

Бледанс уже планирует принять предложение о фотосессии в одном из мужских журналов.

Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс Instagram
Трудно представить, но сексуальная Эвелина Бледанс всю свою жизнь использовала пуш-ап, чтобы её грудь выглядела соблазнительней.

Об этом пишет paparazzi.

Примечательно, что раньше о пластике груди Бледанс отзывалась негативно, но к 47 годам созрела, поняв, что подруги уже давно обзавелись имплантами.

"Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!" — сообщила Эвелина о своем преображении.

Более того, Бледанс уже планирует принять предложение о фотосессии в одном из мужских журналов.

"Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала, но тепер настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50-ти!" — пообещала своим поклонникам Эвелина Бледанс.

 

Напомним, в СМИ обговаривают увеличенную грудь Пэрис Хилтон.

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Эвелина Бледанс, пластика, импланты, увеличила грудь
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