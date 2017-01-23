Эвелина Бледанс призналась, что увеличила грудь

Бледанс уже планирует принять предложение о фотосессии в одном из мужских журналов.

Эвелина Бледанс Instagram

Трудно представить, но сексуальная Эвелина Бледанс всю свою жизнь использовала пуш-ап, чтобы её грудь выглядела соблазнительней.

Об этом пишет paparazzi.

Примечательно, что раньше о пластике груди Бледанс отзывалась негативно, но к 47 годам созрела, поняв, что подруги уже давно обзавелись имплантами.

"Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!" — сообщила Эвелина о своем преображении.

Более того, Бледанс уже планирует принять предложение о фотосессии в одном из мужских журналов.

"Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала, но тепер настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50-ти!" — пообещала своим поклонникам Эвелина Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Янв 23 2017 в 9:55 PST

Напомним, в СМИ обговаривают увеличенную грудь Пэрис Хилтон.