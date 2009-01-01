Евгений Кошевой обвенчался с женой в Черногории

Таинство прошло еще 7 июля 2017 года, в юбилей супружеской жизни возлюбленных.

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Актер Евгений Кошевой признался, что после 10 лет брака решил обвенчаться со своей супругой Ксенией.

Об этом звезда "Квартала 95" рассказал в интервью Кате Осадчей для ее авторской программы "Світське життя".

Венчание состоялось в Черногории, еще 7 июля 2017 года, в юбилей супружеской жизни возлюбленных.

"Мы поехали отдыхать в Черногорию с мамами, с дочками, Вовка прилетел, еще прилетели наши друзья из Киева. Обвенчались в маленькой церкви Святой троицы на берегу Адриатического моря. Очень красиво, но было очень жарко. Вечером, когда венчались, было +35. Мы были все мокрые. Юзик, бедный, рубашка у него была вся мокрая", — вспомнил Кошевой.

"Сидели, просто общались, вспоминали, что было в течение этих 10 лет. Смотрели фотографии со свадьбы. А вот тогда было 120 приглашенных, звезды были, и друзья были. Все были", — рассказал о своей свадьбе Евгений.

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Напомним, солист группы "Руки вверх" обвенчался с женой после десяти лет брака.