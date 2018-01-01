"Эволюция Мэла": Melovin показал, какой традиции придерживается каждый год

Певец поделился интересными снимками.

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin поделился с поклонниками тремя разными снимками, которые он делает в одном и том же месте в одно и то же время три года подряд.

Исполнитель на своей странице Instagram показал эволюцию своего образа за три года.

"Каждый год я традиционно делаю фото на одной прекрасной локации в Одессе. В этот раз решил отличиться и сделать фото ночью!", - написал певец.

Поклонники сразу стали выяснять, что это за место. Как оказалось, это "Тещин мост" - народное название самого длинного пешеходного моста в Одессе.

"А улыбка все та же", "Шикарная идея! В этом еще как что -то есть!)", "Красивый очееень", "С каждым годом фотографии все темнее и темнее... Как будто в жизни не радость, а траур наступил) Мэл, что такое? Так не должно быть", "Эволюция Мэла", - отмечали фанаты.

Ранее Melovin сделал признание об интимной жизни.