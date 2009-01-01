"Евровидение-2017": Мила Нитич представила песню для конкурса

Долгожданная композиция получила название "Mystery".
Долгожданная композиция получила название "Mystery" и прозвучит впервые в прямом эфире 11 февраля.
"Эта песня была долгожданной в первую очередь для меня самой! И вот, она родилась! — комментирует Мила Нитич.
"Я не хотел показывать песню до эфира, потому что были сложности и споры по конечному результату записи! Были разные варианты подачи — и все они достойны — был тяжелый выбор!
Сейчас публика имеет возможность оценить и даже полюбить "Mystery", — прокомментировал конкурсную песню Милы Нитич Владимир Бебешко.
Напомним, Меладзе прокомментировал выступление певицы Tayanna в полуфинале нацотбора на "Евровидение-2017".