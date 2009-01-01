"Евровидение-2017": результаты голосования второго полуфинала

Третий полуфинал конкурса состоится 18 февраля.

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Сегодня состоялся второй полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2017".

В прямом эфире выступили восемь исполнителей: indie-группа Letay, Мила Нитич, звезда YouTube Руслан Кузнецов (Kuznetsov), готические Aghiazma, рокеры Detach, Rozhden, колоритное трио Рanivalkova и загадочная Illaria.

Финалистов определяли как и во время первого нацотбора, судьи: Джамала, Андрей Данилко и Константин Меладзе, а также зрители с помощью SMS.

Rozhden Скриншот

В финал прошли: Rozhden (8 баллов от жюри и 5 от зрителей) и Illaria (7 от жюри и 8 от зрителей).

Третий полуфинал конкурса состоится 18 февраля, имя исполнителя, который представит Украину в этом году на "Евровидении" станет известно 25 февраля — во время финала нацотбора.

Illaria Скриншот

Напомним, Руслана выступила в финале немецкого нацотбора конкурса "Евровидение-2017".