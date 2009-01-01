"Евровидение-2017": стали известны имена первых полуфиналистов нацотбора

В целом в первом полуфинале выступило восемь из 24 конкурсантов.

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В финал конкурса вышли певица Tayanna и группа Сальто Назад.

В целом в первом полуфинале выступило восемь из 24 конкурсантов.

В полуфинале выступили: группа С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа Lumiere, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, Tayanna и Арсен Мирзоян.

Группа Сальто Назад Скриншот

В результате голосования зрителей и жюри в финал Национального отбора прошли два конкурсанта: Tayanna (15 баллов) и группа "Сальто Назад" (14 баллов). 7 баллов от жюри получила Tayanna, а максимальная оценку, 8 баллов, ушла группе "Сальто Назад".

Tayanna Скриншот

При этом, зрители на максимальный бал оценили выступление Tayanna, а семь баллов получил Арсен Мирзоян. Минимальную оценку, в один балл, и от зрителей, и от членов жюри, получила исполнительница Laliko.

Напомним, полуфиналистов нацотбора "Евровидения" подозревают в плагиате.