"Евровидение -2017": стали известны результаты голосования третьего полуфинала нацотбора

В финале национального отбора 25 февраля сразятся за право представить Украину на "Евровидении-2017" шесть конкурсантов.

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В Украине 18 февраля в прямом эфире прошел третий — заключительный полуфинал национального отбора на "Евровидение-2017".

Открыла третий полуфинал нацотбора эпатажная поп-группа "Пающие трусы", которую еще в 2008-м году создал Кузьма "Скрябин" с Владимиром Бебешко.

Второй на сцену поднялась группа O.Torvald с песней Time.

Третьей выступила певица Анастасия Прудиус с песней Flow.

Популярный украинский певец Виталий Козловский специально для "Евровидения-2017" представил песню I'm your light.

Пятыми на сцену вышла группа Kadnay, которая специально к конкурсу написала песню Freedom In My Mind.

Победитель шестого сезона популярного вокального шоу "Х-фактор" Костя Бочаров, который сейчас выступает под псевдонимом Melovin, специально к "Евровидению-2017" написал песню Wonder.

Под седьмым номером выступили легенды украинской сцены — рок-группа Green Grey с песней Future is now.

Последним полуфиналистом национального украинского отбора на "Евровидение-2017" стала группа Vivienne Mort с песней "Иней".

По результатам голосования в финал нацотбора прошли: Melovin и O.Torvald

Таким образом, в финале национального отбора 25 февраля сразятся за право представить Украину на "Евровидении-2017" шесть конкурсантов:

Melovin

O.Torvald

Illaria

Rozhden

Tayanna

Группа Сальто Назад

Напомним, песню Арсена Мирзояна просят вернуть в финал нацотбора на "Евровидение-2017".