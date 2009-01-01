"Евровидение -2017": стали известны результаты голосования третьего полуфинала нацотбора

В финале национального отбора 25 февраля сразятся за право представить Украину на "Евровидении-2017" шесть конкурсантов.
Открыла третий полуфинал нацотбора эпатажная поп-группа "Пающие трусы", которую еще в 2008-м году создал Кузьма "Скрябин" с Владимиром Бебешко.
Второй на сцену поднялась группа O.Torvald с песней Time.
Третьей выступила певица Анастасия Прудиус с песней Flow.
Популярный украинский певец Виталий Козловский специально для "Евровидения-2017" представил песню I'm your light.
Пятыми на сцену вышла группа Kadnay, которая специально к конкурсу написала песню Freedom In My Mind.
Победитель шестого сезона популярного вокального шоу "Х-фактор" Костя Бочаров, который сейчас выступает под псевдонимом Melovin, специально к "Евровидению-2017" написал песню Wonder.
Под седьмым номером выступили легенды украинской сцены — рок-группа Green Grey с песней Future is now.
Последним полуфиналистом национального украинского отбора на "Евровидение-2017" стала группа Vivienne Mort с песней "Иней".
По результатам голосования в финал нацотбора прошли: Melovin и O.Torvald
Таким образом, в финале национального отбора 25 февраля сразятся за право представить Украину на "Евровидении-2017" шесть конкурсантов:
Melovin
O.Torvald
Illaria
Rozhden
Tayanna
Группа Сальто Назад
Напомним, песню Арсена Мирзояна просят вернуть в финал нацотбора на "Евровидение-2017".