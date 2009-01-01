"Евровидение-2017": участница от России Самойлова выступала в аннексированном Крыму

Служба безопасности не пускает в Украину артистов, которые выступают на оккупированных Россией территориях.
Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook, пишет 24tv.ua.
"Выбор певицы Юлии Самойловой представителем государства-оккупанта на "Евровидение-2017" в Киеве, кроме ее состояния здоровья, еще одну, гораздо более важная политическая особенность. Это провокация с далеко идущими последствиями. 27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой", — говорится в сообщении.
Клименко напомнил, Служба безопасности не пускает в Украину артистов, которые выступают на оккупированных Россией территориях.
Как пишет "Еспресо.TV" в афише на официальном сайте Самойловой указано, что она принимала участие в Гала-концерте фестиваля "Мир спорта и добра". Концерт состоялся в то время уже в аннексированном Крыму.
Напомним, Панайотов не собирается на "Евровидение" в Киев и не прочь бойкотировать конкурс.