Евровидение-2018: Александр Рыбак заворожил зрителей номером с дополненной реальностью

Артист выступил под 7 номером.
Под номером семь на сцене Алтис-Арены с песней "That's How You Write А Song" появился представитель Норвегии, Александр Рыбак, который однажды победил на конкурсе в 2009 году.
Его номер зрители уже имели возможность увидеть во втором полуфинале. Артист входил в тройку лидеров по версии букмекеров, однако после выступления он опустился на 8 место.
В своем выступлении Рыбак использовал дополненную реальность – телезрители могли увидеть артиста, который словно играл на музыкальных инструментах.
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