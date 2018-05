Евровидение-2018: Александр Рыбак заворожил зрителей номером с дополненной реальностью

Артист выступил под 7 номером.

12 мая в 22.00 по Киеву в столице Португалии городе Лиссабоне стартовал гранд-финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018 , и зрители имеют возможность услышать композиции участников финала.

Под номером семь на сцене Алтис-Арены с песней "That's How You Write А Song" появился представитель Норвегии, Александр Рыбак, который однажды победил на конкурсе в 2009 году.

Его номер зрители уже имели возможность увидеть во втором полуфинале. Артист входил в тройку лидеров по версии букмекеров, однако после выступления он опустился на 8 место.

В своем выступлении Рыбак использовал дополненную реальность – телезрители могли увидеть артиста, который словно играл на музыкальных инструментах.

