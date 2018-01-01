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Евровидение-2018: Alekseev в первом полуфинале покорил зрителей романтической песней о любви

Сегодня, 23:32

Украинский певец представляет Беларусь.

Евровидение
Украинский певец представляет Беларусь Скриншот youtube.com/user/eurovision
8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018, который проходит в столице Португалии Лиссабоне, с песней "Forever" выступил представитель от Беларуси Alekseev.

24-летний артист из Украины намеревался пройти Нацотбор в Киеве, однако в последний момент отказался от участия, и отправился покорять Беларусь.

Во время прямого эфира на Евровидении Alekseev предстал в белой рубашке и черных брюках, его главным атрибутом стала роза, которая словно пронзала его руку насквозь. В конце выступления, когда артист повернулся к зрителям, из его спины росли розы.

Ранее фаворитка конкурса  Нетта Барзилай зажгла своей песней.

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