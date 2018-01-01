"Евровидение-2018". Анжелика Рудницкая оценила певца Melovin

Украина традиционно представлена сильно на конкурсе, отметила телеведущая.

Анжелика Рудницкая полагает, что певец Melovin интересный Главред

Певица, телеведущая, основательница "Территории А", волонтер, советник министра культуры Украины Анжелика Рудницкая считает, что певец Melovin (Константин Бочаров), который представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018" , — интересный.

Наша страна традиционно представлена сильно на мероприятии, рассказала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Melovin — интересный. И если его команда придумает интересное шоу и интересную легенду, потому что это тоже немаловажно, то шансы у нас есть (попасть хотя бы в десятку — Ред.)", — отметила собеседница.

По ее словам, у нашей страны шансы всегда есть. "Это я говорю чисто эмоционально, а если давать профессиональную оценку, то надо смотреть и слушать других участников. В любом случае, я желаю Melovin успеха", — добавила ведущая.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась певица Tayanna (Татьяна Решетняк), а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, в Сети уже появился официальный саундтрек конкурса.