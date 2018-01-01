"Евровидение-2018". Анжелика Рудницкая оценила певца Melovin

Украина традиционно представлена сильно на конкурсе, отметила телеведущая.
Наша страна традиционно представлена сильно на мероприятии, рассказала исполнительница во время чата на "Главреде".
"Melovin — интересный. И если его команда придумает интересное шоу и интересную легенду, потому что это тоже немаловажно, то шансы у нас есть (попасть хотя бы в десятку — Ред.)", — отметила собеседница.
По ее словам, у нашей страны шансы всегда есть. "Это я говорю чисто эмоционально, а если давать профессиональную оценку, то надо смотреть и слушать других участников. В любом случае, я желаю Melovin успеха", — добавила ведущая.
Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась певица Tayanna (Татьяна Решетняк), а третье заняла группа Kadnay.
В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, в Сети уже появился официальный саундтрек конкурса.