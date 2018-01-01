Евровидение-2018: букмекеры резко изменили ставки на фаворитов конкурса

После оглашения всех финалистов, в лидеры неожиданно выбились другие участники.

После оглашения всех финалистов, в лидеры неожиданно выбились другие участники Фото: Reuters

Букмекеры резко изменили свои прогнозы после оглашения всех участников финала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.

По информации Eurovisionworld, среди тройки лидеров рейтинга снова произошла перестановка. Лидировать так и осталась исполнительница от Кипра, а вот конкурсантка из Израиля снова вернула себе 2 место, в тройку лидеров также попала конкурсантка от Франции.

По данным букмекеров, на первом месте находится конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Второе место занимает Нетта Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy", третьей стала француженка Madame Monsieur с песней "Mercy".

На четвертое место поднялась конкурсантка из Литвы Ева Хасимаускайте, замыкает пятерку лидеров представитель Германиии Михаэль Шульте.

Пятерка фаворитов букмекеров изменилась Скриншот eurovisionworld.com

Читайте также: Евровидение-2018: что вы знаете о главном песенном конкурсе - тест "Главреда"

А вот представитель Норвегии Александр Рыбак, который занимал 3 место, опустился в рейтинге на 8 место.

Также потеряла свое места конкурсантка из Эстонии Элина Нечаева – она опустилась с 5 на 10 место.

22-летний хипстер из Чехии Миколас Йозеф, который на протяжении всего конкурса держал место в десятке, вылетел оттуда, и занял 13 место.

Представителю от Украины Melovin, по данным букмекеров, не светит место в ТОП-10 – он на 21 месте из 26.

Melovin светит 21 место Скриншот eurovisionworld.com

Читайте наши новости в Facebook